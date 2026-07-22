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Muhammad Ridwan
Rabu, 22 Juli 2026 | 23.09 WIB

Sudaryono Resmi Dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara Jakarta

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7). - Image

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Dalam prosesi pelantikan, Sudaryono mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Prabowo sebagai bagian dari rangkaian pengambilan sumpah pejabat negara.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Sudaryono mengikuti ucapan Prabowo.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah yang dibacakan Sudaryono.

Sebelumnya, Nanik Sudaryati Deyang memutuskan mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada Rabu (22/7). Keputusan itu disampaikan Nanik dengan alasan ingin menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu ( 22/7) saya berangkat," kata Nanik dalam status pada media sosial Facebook.

Faktor kesehatan menjadi dasar kemunduran Nanik dari pemimpin BGN. Namun, ia mengaku tetap diminta Prabowo untuk diminta mengawasi program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
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