Sudaryono Sebut Tangannya Dingin usai Ditunjuk Jadi Kepala BGN: Doakan Saya Semoga Amanah

Sudaryono resmi ditunjuk sebagai kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang. (Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan) Sudaryono mengaku sedikit nervous saat mengetahui dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menggantikan Nanik Sudaryati Deyang di posisi tersebut.
Kepada awak media, Sudaryono mengaku tangannya dingin usai mendapat kepastian tersebut. Perasaan itu campuran antara senang dan beratnya tanggung jawab yang diemban.
"Ya tentu saja ini, satu, tadi kalau tangan saya dingin ya apa, ini kan antara senang ya, senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar," kata Sudaryono kepada awak media di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (22/7).
Saat disinggung mengenai apa hal yang akan dilakukan di BGN nantinya, Sudaryono belum berbicara banyak. Ia hanya meminta doa agar bisa menjalankan tanggung jawab Kepala BGN dengan amanah.
"Ah itu nantilah kan kita di, kita biar beres dulu. Doakan doakan saya amanah, doakan saya baik dan mohon dukungan rekan-rekan media semua," tukas Sudaryono.
Pelantikan Sudaryono dijadwalkan sore ini sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara RI. "Saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti siang, nanti sore ada pelantikan," lanjut dia.
Terkait statusnya sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memastikan tidak akan merangkap jabatan. Ia menyatakan akan melepas posisi di Kementan setelah resmi menjadi Kepala BGN.
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"Kalau dari keterangan Pak Prasetyo (Mensesneg) tadi sih tidak tidak rangkap jabatan kan jadi harus melepaskan di Wamen berdasarkan pernyataan dari Pak Mensesneg," ujarnya. (*)
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