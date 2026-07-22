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Antara
Rabu, 22 Juli 2026 | 20.10 WIB

Istana Bakal Umumkan Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN Rabu Sore

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono akan dilantik menjadi Kepala BGN. (Istimewa) - Image

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono akan dilantik menjadi Kepala BGN. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

Pras, sapaan akrab Prasetyo mengatakan, Presiden menunjuk Sudaryono untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

"Bapak Presiden memutuskan pengganti Kepala BGN, beliau Bapak Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian," kata Prasetyo saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB. Menurut dia, Sudaryono akan menjabat sebagai Kepala BGN definitif dan tidak akan merangkap jabatan sebagai wakil menteri pertanian.

Prasetyo mengatakan Presiden memilih Sudaryono karena sejak awal terlibat dalam penyusunan konsep dan pembahasan teknis Program Makan Bergizi Gratis.

"Sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini, beliau juga bersama-sama kami berdiskusi dan menggagas bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut," ujarnya.

Selain itu, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dinilai menjadi nilai tambah karena pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berkaitan erat dengan penyediaan bahan baku pangan.

Menurut Prasetyo, Kementerian Pertanian selama ini menjadi bagian dari ekosistem penyediaan bahan pangan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis sehingga pengalaman Sudaryono dinilai mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala BGN.

Sebelumnya, Nanik S. Deyang, yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026, resmi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden di Jakarta, Rabu.

Editor: Bintang Pradewo
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