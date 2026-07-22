Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Asisten Presiden Sebut Prestasinya

Nanik S. Deyang resmi menjadi kepala BGN setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore (8/6). Dia berjanji bakal efisien menggunakan anggaran MBG. (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, resmi mengundurkan diri dari jabatannya untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.
Asisten Khusus Presiden, Dirgayuza Setiawan, mengungkap berbagai kiprah dan capaian Nanik selama mengemban tugas memimpin BGN.
Dirgayuza mengatakan, dirinya telah mengenal Nanik sejak menjelang Pemilu 2014.
Selama lebih dari satu dekade, ia melihat sosok Nanik sebagai pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, terutama mereka yang menghadapi ketidakadilan.
"Saya mengenal Bu Nanik sejak menjelang Pemilu 2014. Lebih dari satu dekade saya melihat satu hal yang tidak pernah berubah darinya: ia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan," kata Dirgayuza dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Rabu (22/7).
Menurut Dirgayuza, salah satu kontribusi penting Nanik terjadi saat mengungkap kasus tenaga kerja Indonesia Wilfrida Soik kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut kemudian membuka jalan bagi upaya pembelaan terhadap Wilfrida yang saat itu menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia.
Selain itu, Nanik juga disebut sebagai penggagas program becak listrik bagi pengayuh becak lanjut usia.
Bagi Dirgayuza, berbagai gagasan yang lahir dari Nanik selalu berangkat dari kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang kerap luput dari perhatian.
"Gagasan-gagasannya selalu lahir dari tempat yang sama: keberpihakan kepada mereka yang sering tidak terlihat," ucap Dirgayuza.
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