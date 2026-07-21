BGN Pelajari Temuan Kejagung soal Pendataan SPPG, Siapkan Evaluasi dan Penataan Ulang

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mempelajari berbagai persoalan yang ditemukan dalam proses pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum mengambil langkah perbaikan lebih lanjut.

Langkah pendataan tersebut sebelumnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), yang belakangan sudah dihentikan pada Jumat (10/7) lalu.

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Zainuri mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap berbagai titik persoalan yang muncul. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan penataan ulang.

“Sehingga nanti masalah titik-titik yang menjadi masalah ya tentu harus kita tata ulang. Tapi seperti apa nanti penataannya, tentu kita harus bicarakan dulu seperti apa sih. Nanti perlu konsultasi ke dalam,” kata Zainuri saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).

Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menegaskan bahwa berbagai temuan yang diperoleh Kejagung akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola di lingkungan BGN.

Menurut Ketut, komunikasi dengan Kejagung akan terus dilakukan guna memastikan seluruh kelemahan dan potensi penyimpangan dapat ditindaklanjuti.

Ia menambahkan, BGN akan menjadikan seluruh temuan, termasuk yang berpotensi mengandung pelanggaran hukum, sebagai bahan pembenahan ke depan.