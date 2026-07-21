BGN Pelajari Temuan Kejagung soal Pendataan SPPG, Siapkan Evaluasi dan Penataan Ulang

Ilustrasi kegiatan dapur SPPG di Kota Malang. (Radar Malang)
JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mempelajari berbagai persoalan yang ditemukan dalam proses pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum mengambil langkah perbaikan lebih lanjut.
Langkah pendataan tersebut sebelumnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), yang belakangan sudah dihentikan pada Jumat (10/7) lalu.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Zainuri mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap berbagai titik persoalan yang muncul. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan penataan ulang.
“Sehingga nanti masalah titik-titik yang menjadi masalah ya tentu harus kita tata ulang. Tapi seperti apa nanti penataannya, tentu kita harus bicarakan dulu seperti apa sih. Nanti perlu konsultasi ke dalam,” kata Zainuri saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).
Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menegaskan bahwa berbagai temuan yang diperoleh Kejagung akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola di lingkungan BGN.
Menurut Ketut, komunikasi dengan Kejagung akan terus dilakukan guna memastikan seluruh kelemahan dan potensi penyimpangan dapat ditindaklanjuti.
Ia menambahkan, BGN akan menjadikan seluruh temuan, termasuk yang berpotensi mengandung pelanggaran hukum, sebagai bahan pembenahan ke depan.
“Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan, termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja, Bu ya,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026