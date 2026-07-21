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Antara
Selasa, 21 Juli 2026 | 15.14 WIB

Sidang Uji Materi UU Penerbangan, INACA Sebut Penyebab Delay Pesawat Beragam

Sekjen Asosiasi Nasional Penerbangan Indonesia (INACA) Bayu Sutanto memberikan keterangan dalam sidang uji materi UU Penerbangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (20/7/2026). (YouTube Mahkamah Konstitusi) - Image

Sekjen Asosiasi Nasional Penerbangan Indonesia (INACA) Bayu Sutanto memberikan keterangan dalam sidang uji materi UU Penerbangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (20/7/2026). (YouTube Mahkamah Konstitusi)

JawaPos.com – Sidang lanjutan uji materi UU penerbangan di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Asosiasi Nasional Penerbangan Indonesia (INACA) untuk menyampaikan keterangan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menjelaskan beberapa hal terkait keterlambatan atau delay pesawat yang kerap dialami maskapai Indonesia.

Menurut dia, penyebab keterlambatan penerbangan di Indonesia itu cukup beragam dan unik.

“Memang khusus untuk delay atau keterlambatan ini sangat spesifik atau unik di Indonesia. Jadi, banyak sekali, beragam, bisa dari maskapainya, bisa dari kondisi di luar,” ujar bayu di MK, Senin (21/7) sebagaimana dilansir dari Antara.

Bayu menjelaskan, sebagian besar penyebab keterlambatan atau delay penerbangan itu adalah kondisi operasional yang berada di luar kendali maskapai.

“Maskapai selalu ingin terbang tepat waktu. Karena ini terkait masalah finansial dan juga image atau citra dari perusahaan tersebut,” terangnya.

Faktor penyebab penyebab keterlambatan penerbangan di Indonesia cukup beragam. Mulai dari bencana, kondisi operasional, sertai kondisi dari airline sendiri. Seperti pilot yang terlambat datang atau hal teknis lain.

Faktor lain seperti pengaturan slot di bandara, atau kondisi bandara yang luar biasa padat juga menjadi penyebab keterlambatan.

“Termasuk juga yang di luar kendali airlines adalah trafik, ataupun cuaca, dan lain-lain,” jelasnya.

Bayu menuturkan, sangat sedikit maskapai yang menjadi anggota INACA mengalami keterlambatan penerbangan.

Editor: Bayu Putra
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