Istana Pasang Badan untuk MBG, Menteri-menteri Diminta Ikut Turun Tangan Bantu BGN

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto turun tangan memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7), Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN), di tengah berbagai tantangan implementasi program yang masih dihadapi di lapangan.

“Presiden mengarahkan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung serta membantu BGN dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan,” kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan.

Arahan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG adalah tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana untuk memastikan setiap tahapan program berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di mana kolaborasi lintas sektor akan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program MBG diharapkan semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.