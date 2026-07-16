Istana Pasang Badan untuk MBG, Menteri-menteri Diminta Ikut Turun Tangan Bantu BGN

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7/2026). (YouTube Setpres)
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto turun tangan memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7), Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN), di tengah berbagai tantangan implementasi program yang masih dihadapi di lapangan.
“Presiden mengarahkan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung serta membantu BGN dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan,” kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan.
Arahan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG adalah tanggung jawab bersama.
Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana untuk memastikan setiap tahapan program berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di mana kolaborasi lintas sektor akan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian berbagai tantangan implementasi di lapangan.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program MBG diharapkan semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"BGN menyambut baik arahan Presiden dan berkomitmen terus membangun sinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
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