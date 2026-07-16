Akui Masih Ada Penyalahgunaan, Menko Zulhas Minta Waktu Sebulan Lagi ke Presiden untuk Evaluasi MBG

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Nurul F/JawaPos.com)
JawaPos.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta waktu satu bulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zulhas mengakui, saat ini masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi program MBG mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga ketidaksesuaian antara titik penerima manfaat dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami minta waktu 1 bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya," ujarnya kepada wartawan, usai bertemu Preiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
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Zulhas menegaskan hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan terkait pelaksanaan MBG.
"Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini," lanjutnya.
Saat ditanya mengenai bentuk persoalan yang ditemukan, Zulhas mengakui terdapat berbagai masalah yang masih perlu dibenahi. Salah satunya terkait dugaan penyalahgunaan program serta ketidaksiapan sejumlah titik penerima manfaat.
"Banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya," ungkapnya.
Selain itu, terdapat pula lokasi yang telah membangun fasilitas pendukung SPPG, namun belum dapat beroperasi secara optimal.
"Ada yang sudah membangun tapi belum ada. Banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," kata Zulhas.
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