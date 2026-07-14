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Novia Herawati, ARM
Selasa, 14 Juli 2026 | 23.39 WIB

Dirjen Imigrasi Resmikan Prestige Immigration Services, Tegaskan Transformasi Pelayanan Keimigrasian

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menijau sejumlah fasilitas saat meresmikan Prestige Immigration Services (PIS) di BG Junction Surabaya, Kamis (2/7) yang telah hadir sejak tahun 2019 menjadi pusat layanan keimigrasian dengan konsep yang lebih modern, nyaman, mudah diakses, dan berorientasi pada pengalaman masyarakat. (Istimewa). - Image

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menijau sejumlah fasilitas saat meresmikan Prestige Immigration Services (PIS) di BG Junction Surabaya, Kamis (2/7) yang telah hadir sejak tahun 2019 menjadi pusat layanan keimigrasian dengan konsep yang lebih modern, nyaman, mudah diakses, dan berorientasi pada pengalaman masyarakat. (Istimewa).

JawaPos.com – Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko meresmikan Prestige Immigration Services (PIS) di BG Junction Surabaya, Kamis (2/7). Peresmian tersebut menjadi tonggak transformasi Unit Layanan Paspor (ULP) BG Junction yang telah hadir sejak tahun 2019 menjadi pusat layanan keimigrasian dengan konsep yang lebih modern, nyaman, mudah diakses, dan berorientasi pada pengalaman masyarakat.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui pembaruan fasilitas, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penyediaan sarana yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu menyusui. 

Saat meninjau fasilitas layanan, Hendarsam mengapresiasi konsep Prestige Immigration Services. "Jadi namanya lebih global ya," ujarnya. 

Ia juga menaruh perhatian pada booth foto paspor khusus anak yang dirancang menyerupai area bermain. Menurutnya, inovasi tersebut merupakan ide yang kreatif. "Kreatif, ini kreatif. Ini pasti terinspirasi dari tempat cukur anak kecil," katanya. Apresiasi tersebut mencerminkan perhatian Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pengembangan pelayanan yang tidak hanya mengutamakan kecepatan dan kemudahan, tetapi juga kenyamanan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Peresmian Prestige Immigration Services merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Direktur Jenderal Imigrasi di Surabaya. Sebelum meresmikan PIS, Hendarsam membuka Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal untuk Mewujudkan Tata Kelola Keimigrasian yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di The Trans Luxury Hotel Surabaya. 

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah, kepala unit pelaksana teknis, serta pejabat keimigrasian dari seluruh Indonesia tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. 

Dalam arahannya, Hendarsam menekankan bahwa transformasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas dan kepatuhan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian sehingga masyarakat tidak hanya merasakan kualitas hasil pelayanan, tetapi juga memperoleh pengalaman pelayanan yang baik sejak pertama kali datang.

Semangat transformasi pelayanan tersebut juga diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian pada musim Haji Tahun 2026. Pada fase embarkasi, Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung implementasi Makkah Route sehingga proses pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi dapat diselesaikan sebelum jemaah berangkat dari Indonesia. 

Sementara itu, pada fase debarkasi, penerapan Corridor Gate di Asrama Haji Surabaya mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian sehingga jemaah dapat kembali ke tanah air dengan lebih cepat dan nyaman tanpa mengurangi aspek pengawasan. Di sisi lain, upaya pencegahan keberangkatan calon jemaah haji nonprosedural tetap dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.

Prestige Immigration Services menjadi salah satu wujud nyata transformasi pelayanan yang terus dikembangkan Direktorat Jenderal Imigrasi. Bersama dengan penguatan tata kelola organisasi serta berbagai inovasi pelayanan keimigrasian, transformasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, adaptif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai implementasi semangat Imigrasi untuk Rakyat.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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