Penyebab Blackout di Indonesia Tidak Hanya Korupsi Batubara

Ilustrasi pemadaman lampu di Jakarta menyambut Hati Bumi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kortas Tipidkor Polri telah menyatakan bahwa blackout di beberapa daerah Indonesia disebabkan oleh kasus dugaan korupsi pengadaan batubara untuk beberapa PLTU.
Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch Ferdy Hasiman yakin, kasus tersebut bukan penyebab tunggal terjadinya pemadaman massal. Menurut dia, ada penyebab lain yang harus ditelusuri.
Menurut Ferdy, masyarakat tidak boleh terburu-buru menyimpulkan dugaan korupsi pengadaan batubara sebagai penyebab utama blackout. Mengingat proses hukum oleh pihak kepolisian masih berjalan.
Seluruh dugaan dalam kasus yang digarap oleh Polri harus dibuktikan melalui mekanisme penyidikan dan persidangan di pengadilan.
”Ikuti dulu proses hukumnya. Dugaan itu harus dibuktikan,” ucap dia kepada awak media dikutip pada Sabtu (11/7).
Dugaan korupsi yang ditaksir menyebabkan kerugian perekonomian negara mencapai Rp 5 triliun, diyakini oleh Ferdy sebagai salah satu dari banyak variabel penyebab terjadinya blackout.
Karena itu, dia mendorong pendalaman dan penelusuran atas variabel lain. Sehingga nantinya ditemukan penyebab yang komprehensif.
”Kasus blackout itu bukan hanya karena dugaan korupsi. Variabelnya banyak, masih banyak faktor lain,” imbuhnya.
Sebagai contoh, dia menyatakan bahwa ada persoalan tata kelola pasokan batubara ke PLN yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Diantaranya masih adanya produsen yang lebih memilih menjual batubara ke pasar ekspor ketika harga sedang tinggi ketimbang dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
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