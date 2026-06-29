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Ryandi Zahdomo
Senin, 29 Juni 2026 | 13.51 WIB

Pantai Utara Jawa Kritis: Puluhan Desa di Pesisir Rentan Tenggelam

Ilustrasi peran mangrove dalam menjaga ekosistem garis pantai dan menahan laju abrasi. (Istimewa) - Image

Ilustrasi peran mangrove dalam menjaga ekosistem garis pantai dan menahan laju abrasi. (Istimewa)

JawaPos.com - Krisis iklim global semakin berdampak pada kawasan pesisir Indonesia, terutama desa-desa yang ada di dekat pantai.

dampaknya tidak hanya terasa pada potensi hilangnya desa, namun juga hilangnya kehidupan normal anakk-anak pesisir akibat pembangunan yang abai terhadap lingkungan.

Laporan terbaru Children’s Climate Risk Report 2026 dari UNICEF menunjukkan, hampir seluruh anak di dunia kini terpapar risiko iklim.

Sedikitnya 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus. Yakni, kekeringan, panas ekstrem, dan gelombang panas.

Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI, menuturkan bahwa anak-anak berada di garis paling depan dalam menghadapi bencana ini.

"Sedikitnya 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta terdampak banjir sungai. Kerentanan mereka semakin kompleks karena faktor usia, gender, dan kondisi disabilitas, terutama saat harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian," ujar Mida, dikutip Senin (29/6).

Potret Kritis Jalur Pantura: Daratan yang Terus Hilang

Kondisi memprihatinkan ini salah satunya tergambar jelas di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2026 mencatat, 65,8 persen wilayah pesisir telah mengalami erosi parah sejak tahun 2000 hingga 2024. Kondisi ini kian diperparah oleh fenomena penurunan muka tanah.

Tekanan lingkungan dan ekonomi di wilayah Pantura ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul kondisi psikologis anak-anak.

"Mereka terpaksa tumbuh dalam situasi yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan masa depan," tambah Mida.

Editor: Bayu Putra
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