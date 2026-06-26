Kemensos Libatkan 1.000 Taruna Akmil untuk Latih Siswa Sekolah Rakyat, Dijadikan Pembimbing Masalah Kerapian

Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan TNI kini masuk sampai Sekolah Rakyat. Untuk membentuk karakter para siswa, Kemensos meminta agar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dilibatkan. Akademi TNI sudah menyanggupi. Mereka bakal mengirim taruna tingkat 1 dan 2 untuk membantu Kemensos.
Informasi tersebut terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Letjen TNI R. Sidiharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen TNI Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen TNI Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/6).
”Nanti setelah ada skema ya antara Mabes TNI dengan Kemensos, di bawah Kemhan, itu nanti rencananya di setiap Sekolah Rakyat akan ada 5 taruna, 5 taruna yang akan membimbing, baik siswa maupun guru-gurunya dalam masalah kerapian,” terang Agus Jabo dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (26/6).
Menurut Agus Jabo, kerapian menjadi salah satu hal yang mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kemensos menggandeng TNI yang sudah dinilai andal membentuk karakter generasi muda. Menurut dia, pembinaan tersebut penting dilakukan untuk membentuk karakter siswa agar lebih disiplin dan rapi.
”Sejak awal Pak Menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) itu justru untuk mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru di Sekolah Rakyat itu memang butuh pembinaan. Dan sejak awal kami sudah minta sebetulnya ke TNI-Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan itu,” jelasnya.
Karena itu, lanjut diam bila nantinya kerja sama terlaksana, bukan satu persoalan. Dalam keterangan yang sama, Danjen Akademi TNI Letjen TNI R. Sidiharta Wisnu Graha menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan sebanyak kurang lebih 1.000 taruna tingkat 1 dan tingkat 2 untuk melaksanakan pembinaan pembentukan karakter di 178 titik Sekolah Rakyat.
”Nanti kami siapkan 1.000 orang, itu termasuk pengasuhnya taruna. Jadi, nanti taruna yang kami kirim itu tingkat 1 dan tingkat 2,” imbuhnya.
Sampai saat ini, lanjut dia, Mabes TNI dan Kemensos masih menyiapkan skema pelaksanaan program pembinaan tersebut. Rencananya, kegiatan mulai dilakukan awal Agustus 2026 dalam kurun waktu satu minggu. Wisnu menjelaskan bahwa beberapa materi yang akan diajarkan antara lain cara menyetrika baju seragam, merapikan sprei, kerapian lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu.
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