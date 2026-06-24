Puncak Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Salurkan 6.000 Paket Sembako

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan bantuan sosial (Bansos) 6.000 paket sembako. Kegiatan ini dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-80.

Dalam Puncak Bakti Kesehatan yang diikuti ribuan masyarakat di SEPOLWAN, Jakarta Selatan, Sigit menekankan jajarannya memberikan pelayanan terbaik bidang kesehatan baik kepada masyarakat.

"Tentunya kami (Polri) terus berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan baik bagi masyarakat maupun bagi anggota kita. Agar kondisi kesehatannya selalu terjaga, selalu prima di dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Kapolri.

Ia menjelaskan, bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 telah dilaksanakan sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026 secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 5.354 tenaga kesehatan.

"Total layanan kesehatan yang diberikan sampai saat ini sebesar 664.975 layanan yang meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan dan pengobatan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, operasi bedah minor, donor darah, pemeriksaan laboratorium, khitan massal, hingga pembagian vitamin dan paket imunitas," imbuhnya.

Layanan kesehatan ini juga mencakup pemeriksaan stunting, penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan ibu-anak, pemberian kacamata gratis, pemeriksaan serta pengobatan tuberkulosis (TBC), hingga pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pada acara puncak, Polri mencatat kehadira sekitar 8.000 masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Polri juga memberikan bantuan sosial kepada peserta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Tak hanya itu, Polri turut melibatkan unsur buruh dalam kegiatan bakti kesehatan. Kapolri bahkan meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh yang dapat dimanfaatkan pekerja untuk mendapatkan layanan kesehatan di seluruh rumah sakit Polri di Indonesia.