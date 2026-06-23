Marak Demo Tandingan MBG, Pengamat Sebut Gaya Usang Orde Baru Sudah Tak Seefektif Dulu

Suasana pawai dukungan terhadap MBG di Batam, Kepulauan Riau pada Minggu (21/6). (X: @LambeSahamjja)
JawaPos.com – Maraknya aksi demonstrasi tandingan terkait isu Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pola komunikasi politik usang sejak era Orde Baru untuk memberikan kontra narasi di kalangan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial, strategi tersebut dinilai semakin kehilangan efektivitas dalam membentuk opini publik.
Pakar Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menilai, praktik demonstrasi tandingan pada dasarnya bertujuan melemahkan aksi kelompok yang menyampaikan aspirasi utama kepada pemerintah. Namun, di era media sosial saat ini, upaya tersebut dinilai tidak lagi seampuh pada masa lalu.
"Kalau kita belajar sejak Orde Baru, demo-demo tandingan itu memang umum kita lihat. Biasanya tujuannya untuk melemahkan demo yang menyampaikan aspirasi sesungguhnya," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (23/6).
Menurut Jamiluddin, kehadiran aksi tandingan selama ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa kelompok yang melakukan demonstrasi utama hanyalah sebagian kecil masyarakat.
Dengan demikian, publik diarahkan untuk melihat adanya kelompok lain yang dianggap lebih besar dan memiliki pandangan berbeda.
"Tujuan sesungguhnya adalah membentuk pendapat umum bahwa demo yang dilakukan masyarakat itu hanya segelintir orang. Seolah ada kelompok masyarakat lain yang lebih besar yang menginginkan sebaliknya," katanya.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!