Tegaskan Program MBG Tak Bisa Berhenti, Bakom RI: Sudah Kontrak Politik Presiden Prabowo

JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan. Hal itu karena merupakan mandat langsung dari rakyat.

Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat.

Di dalamnya termuat sejumlah program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," jelas Qodari, dikutip Rabu (17/6).

Qodari mengatakan bahwa program MBG didasarkan pada tujuan yang mulia. Kebijakan tersebut hadir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia, yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai tantangan.

Meski demikian, tantangan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan implementasi program mengingat pentingnya manfaat yang diberikan bagi masyarakat.

Terkai hal ini Qodari menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar implementasi program dapat berjalan lebih baik.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.