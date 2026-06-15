Banyuwangi Jadi Satu-satunya Daerah Percontohan Nasional, Digitalisasi Bansos Siap Direplikasi ke 42 Kota dan Kabupaten

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memaparkan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial yang ditunjuk sebagai pilot project nasional oleh pemerintah pusat. (Foto: Pemkab Banyuwangi)
JawaPos.com — Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang dipilih pemerintah pusat untuk menjalankan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Program yang digagas Kementerian PAN-RB bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu dinilai berjalan sukses dan kini disiapkan untuk direplikasi ke 42 kabupaten/kota lain guna meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Pencapaian tersebut memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang kerap menjadi rujukan inovasi pelayanan publik nasional.
Keberhasilan program digitalisasi bansos juga menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung transformasi layanan pemerintah berbasis teknologi.
Mengapa Banyuwangi Dipilih Menjadi Pilot Project Nasional?
Banyuwangi dipilih sebagai satu-satunya daerah pelaksana piloting digitalisasi bantuan sosial karena dinilai mampu menjalankan program sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Penilaian itu mengemuka dalam rapat koordinasi progres piloting bansos yang digelar di Jakarta pada Selasa (14/4/2026).
Dalam forum tersebut, pelaksanaan program di Banyuwangi disebut berjalan baik.
Pemerintah pusat bahkan telah menyiapkan model yang diterapkan di Banyuwangi sebagai acuan untuk diperluas ke 42 kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.
Kepercayaan tersebut bukan tanpa alasan.
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