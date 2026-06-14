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ARM, Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 15 Juni 2026 | 02.05 WIB

Tak Perlu Keluar Kota Lagi, RSUD Blambangan Kini Layani Kemoterapi Pasien BPJS Kesehatan

Layanan kemoterapi di RSUD Blambangan Banyuwangi kini telah resmi beroperasi dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejumlah pasien telah menjalani terapi sejak layanan tersebut dibuka pada 25 Mei 2026. (Istimewa) - Image

Layanan kemoterapi di RSUD Blambangan Banyuwangi kini telah resmi beroperasi dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejumlah pasien telah menjalani terapi sejak layanan tersebut dibuka pada 25 Mei 2026. (Istimewa)

JawaPos.com — Warga Banyuwangi kini bisa menjalani kemoterapi lebih dekat setelah RSUD Blambangan resmi membuka layanan kemoterapi bagi pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan.

Layanan yang mulai beroperasi sejak 25 Mei 2026 dan resmi melayani pasien BPJS per 1 Juni 2026 itu menjadi solusi penting untuk mempermudah akses pengobatan kanker sekaligus mengurangi beban biaya dan perjalanan pasien.

Kehadiran layanan kemoterapi di RSUD Blambangan menjadi kabar baik bagi masyarakat Banyuwangi yang selama ini harus menempuh perjalanan ke luar daerah untuk mendapatkan terapi kanker.

Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu, tetapi juga menambah beban fisik dan finansial bagi pasien maupun keluarganya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasinya atas terealisasinya layanan tersebut.

Menurutnya, layanan kemoterapi yang kini tersedia di Banyuwangi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan kanker secara rutin.

“Alhamdulillah kerja sama ini bisa terealisasi. Dengan adanya layanan kemoterapi di RSUD Blambangan maka pasien kemoterapi bisa mengakses layanan lebih dekat dan mudah, sehingga ini dapat meringankan beban pasien dan keluarga mereka,” ujar Ipuk.

Mengapa Layanan Kemoterapi Ini Penting bagi Pasien Kanker?
Layanan kemoterapi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam penanganan berbagai jenis kanker. Terapi ini umumnya dilakukan secara berkala sesuai kondisi pasien dan rekomendasi dokter spesialis yang menangani.

Sebelum layanan tersedia di RSUD Blambangan, sebagian pasien kanker di Banyuwangi harus menjalani rujukan ke rumah sakit di luar daerah.

Situasi tersebut membuat pasien harus melakukan perjalanan berulang kali untuk mendapatkan terapi yang dibutuhkan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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