Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak di Bawah Mobilnya, Tegaskan Semakin Diteror Semakin Gacor

Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, memperlihatkan dugaan pemasangan alat pelacak di bawah mobil pribadinya, Minggu (14/6).(IG/Tiyo).
JawaPos.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) 2025, Tiyo Ardianto, mengaku menemukan alat pelacak yang terpasang di bawah mobil pribadinya. Temuan tersebut disampaikan Tiyo usai mengikuti aksi Gejayan, yang kemudian diunggah melalui akun media sosial Instagram pribadinya.
Tiyo memperlihatkan benda yang diduga sebagai perangkat pelacak elektronik. Dia menjelaskan, keberadaan alat tersebut pertama kali diketahui setelah muncul notifikasi mencurigakan pada telepon genggamnya.
“Teman-teman sekalian bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya,” kata Tiyo dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Minggu (14/6).
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Tiyo kemudian melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan itu, mereka menemukan alat pelacak terpasang di bagian bawah mobil.
“Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan, dipasang entah oleh siapa,” ujarnya.
Tiyo menilai, peristiwa tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dia menyebut, tindakan itu sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan demokrasi.
“Tapi yang jelas ini adalah suatu kejadian yang sangat menjijikan, yang menunjukan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa,” tegasnya.
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Meski mengaku mendapat tekanan, Tiyo memastikan hal tersebut tidak akan menghentikan sikap kritisnya. Dia menegaskan, kritik yang disampaikan selama ini bertujuan untuk mendorong perbaikan bangsa.
“Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marabahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan semakin melawan, semakin diteror semakin gacor,” pungkasnya.
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