Heboh Isu Jawa-Bali Bakal Blackout, PLN Buka Suara

JawaPos.com - PT PLN (Persero) akhirnya buka suara dan membantah kabar yang beredar mengenai ancaman blackout atau mati lampu total di sistem kelistrikan Pulau Jawa.

Sebelumnya, lini masa media sosial sempat dihebohkan oleh isu viral yang menyebutkan adanya potensi blackout di wilayah Jawa, Madura, hingga Bali (Jamali) akibat krisis pasokan batu bara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar. Menurutnya, sistem kelistrikan di wilayah Jawa saat ini masih berada dalam kondisi yang aman dan terpantau normal.

"PLN menyampaikan bahwa saat ini sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik, meskipun terdapat kendala operasional yang berdampak pada berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah," ujar Gregorius dalam keterangan resminya, Jumat (12/6).

Ia menambahkan, manajemen bergerak cepat di lapangan demi meminimalisir dampak gangguan kepada masyarakat luas.

"PLN terus berupaya secara intensif untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan," tuturnya.

Pihak PLN secara khusus menyoroti kepanikan yang sempat menjalar di tengah masyarakat akibat rumor pemadaman total tersebut. Gregorius meminta warga untuk tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang belum jelas sumbernya.

"Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait blackout, PLN menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi," tegasnya.

Meski membantah adanya isu blackout, PLN tetap menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman bergilir atau kendala operasional yang sempat dirasakan warga di beberapa titik belakangan ini.