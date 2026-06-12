Pandangan Ketum GP Ansor Soal Lahirnya Pakar Kepolisian dari Sipil

JawaPos.com – Ketua Umum GP Ansor, Dr. H. Addin Jauharudin, menyebut lahirnya Dr. Rangga Afianto sebagai doktor ilmu kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri mrupakan bukti nyata kontribusi GP Ansor dalam memperkaya kehidupan intelektual bangsa, khususnya dalam pengembangan kajian kepolisian dari perspektif masyarakat sipil.

Pernyataan itu disampaikan Addin saat menghadiri sidang promosi doktor Rangga Afianto yang berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude.

"Hadirnya pakar kepolisian dari unsur sipil yang dilahirkan oleh lembaga pendidikan tertinggi Polri merupakan sebuah capaian yang membanggakan. Ini membuktikan bahwa kader GP Ansor tidak hanya hadir dalam ruang pengabdian sosial dan kebangsaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi intelektual bagi pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia," kata Addin.

Menurutnya, kehadiran akademisi dan pakar kepolisian dari kalangan sipil menjadi elemen penting dalam memperkuat reformasi kepolisian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Semangat reformasi Polri yang saat ini berkembang, baik melalui Tim Percepatan Reformasi maupun pembahasan perubahan Undang-Undang Polri, harus tetap berpihak kepada rakyat dan mengedepankan supremasi publik. Perspektif masyarakat sipil menjadi salah satu unsur penting dalam proses tersebut," ujarnya.

Addin menegaskan GP Ansor siap mengawal setiap proses perubahan regulasi yang berkaitan dengan reformasi kepolisian dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis.

"GP Ansor akan terus mengambil bagian dalam mengawal pembangunan institusi negara yang demokratis, profesional, dan dekat dengan rakyat. Kami berharap semakin banyak kader Ansor yang hadir pada posisi-posisi strategis untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan mewujudkan Generasi Indonesia Emas," tuturnya.