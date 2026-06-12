Viral Gedung Kopdes Merah Putih di Pacitan Malah Dibuat Resepsi Nikah Warga, Kok Bisa?

JawaPos.com - Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, viral di media sosial. Pasalnya, bangunan yang semula disiapkan untuk mendukung ekonomi desa itu malah digunakan sebagai lokasi resepsi pernikahan warga.
Hal itu terungkap melalui akun TikTok Agus Purwo Wiyono yang diunggah Rabu (3/6). Dalam video tersebut tampak suasana resepsi lengkap dengan dekorasi pernikahan dan tamu undangan yang memenuhi area gedung.
Video itu kemudian menuai banyak komentar warganet. Yang menarik hampir semua yang komentar malah mendukung kebermanfaatan KDMP untuk resepsi pernikahan.
"Nahhhh cocok ikiihhhh," tulis akun Marhedi.
"Jossss jissss pokoe bermanfaat ngono aeee dari rakyat untuk rakyat," tulis akun dua putra.
Dilansir Radar Madiun (Jawapos Group), Kepala Desa Wonokarto Muhsin menjelaskan bahwa bangunan tersebut setahunya belum diserahterimakan secara resmi kepada pemerintah desa.
Karenanya, Muhsin mengatakan, sebelum digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, pihak desa terlebih dahulu meminta izin kepada pelaksana proyek.
“Sebetulnya bangunan itu belum serah terima. Tetapi saya izin kepada pihak CV dan diperbolehkan,” kata Muhsin saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (11/6).
Menurut Muhsin, penggunaan gedung dilakukan untuk membantu kebutuhan warga yang menggelar resepsi pernikahan.
Baca Juga:Bakom: Program Kopdes Merah Putih Berpotensi Hemat Belanja Rumah Tangga hingga Rp33 Triliun per Tahun
Namun, karena status bangunan masih dalam proses penyelesaian administrasi, izin penggunaan harus lebih dahulu dikomunikasikan dengan pihak pelaksana proyek.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang