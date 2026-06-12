Viral Gedung Kopdes Merah Putih di Pacitan Malah Dibuat Resepsi Nikah Warga, Kok Bisa?

Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, viral di media sosial/(Tiktok: Agus Purwo Winoyo).

JawaPos.com - Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, viral di media sosial. Pasalnya, bangunan yang semula disiapkan untuk mendukung ekonomi desa itu malah digunakan sebagai lokasi resepsi pernikahan warga.

Hal itu terungkap melalui akun TikTok Agus Purwo Wiyono yang diunggah Rabu (3/6). Dalam video tersebut tampak suasana resepsi lengkap dengan dekorasi pernikahan dan tamu undangan yang memenuhi area gedung.

Video itu kemudian menuai banyak komentar warganet. Yang menarik hampir semua yang komentar malah mendukung kebermanfaatan KDMP untuk resepsi pernikahan.

"Nahhhh cocok ikiihhhh," tulis akun Marhedi.

"Jossss jissss pokoe bermanfaat ngono aeee dari rakyat untuk rakyat," tulis akun dua putra.

Sudah Izin Dilansir Radar Madiun (Jawapos Group), Kepala Desa Wonokarto Muhsin menjelaskan bahwa bangunan tersebut setahunya belum diserahterimakan secara resmi kepada pemerintah desa.

Karenanya, Muhsin mengatakan, sebelum digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, pihak desa terlebih dahulu meminta izin kepada pelaksana proyek.

“Sebetulnya bangunan itu belum serah terima. Tetapi saya izin kepada pihak CV dan diperbolehkan,” kata Muhsin saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (11/6).

Menurut Muhsin, penggunaan gedung dilakukan untuk membantu kebutuhan warga yang menggelar resepsi pernikahan.