BGN Akui Dapur SPPG Menumpuk di Jawa, Langkah Tegas Penataan Segera Jalan

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan bahwa saat ini terdapat 27.877 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) di seluruh Indonesia. Meski begitu, Nanik mengakui sebaran ribuan dapur tersebut tidak merata, bahkan menumpuk di Pulau Jawa.

"Karena memang dari datanya Ibu Arumsari (Wakil Kepala BGN), dapur ini masih menumpuk di Jawa," ungkap Nanik usai pelantikannya di Istana, Jakarta, Senin (8/6).

Karena itu, lanjut Nanik, ke depannya BGN akan menghentikan sementara (morotarium) pendaftaran dapur baru, sembari menata ulang pemerataan dapur di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaatnya.

"Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa dan lain-lain, Jawa Timur," ujarnya.

Setelah menata ulang dapur-dapur tersebut, BGN akan mempertimbangkan lagi apabila dibutuhkan dapur baru di sejumlah daerah Pulau Jawa atau tidak.

"Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," kata Nanik.

Terkini, BGN akan fokus menjangkau penerima manfaat MBG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Salah satu yang dilakukan adalah memanfaatkan fasilitas kantin sekolah sebagai dapur hingga bantuan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Langkah itu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran.