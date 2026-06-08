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Dimas Choirul
Selasa, 9 Juni 2026 | 01.39 WIB

Pimpinan Baru BGN Tak Ada Pakar Gizi, Nanik S Deyang: Nanti Dibimbing Profesor

Nanik S. Deyang resmi menjadi kepala BGN setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore (8/6). Dia berjanji bakal efisien menggunakan anggaran MBG. (BPMI Setpres)

 

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjawab keraguan publik terkait wajah baru pimpinan BGN yang tidak diisi oleh pakar atau ahli gizi.

Nanik bilang, meski tidak ada pakar gizi dalam struktur kepemimpinan, namun dia bersama dua wakilnya yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, akan dibantu oleh sejumlah profesor yang ada di Dewan Pengarah.

"Di SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak," ujar Nanik usai acara pelantikannya di Istana, Jakarta, Senin (8/6).

Dewan Pengarah tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program-program BGN, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi nanti yang akan meng-guiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang," katanya.

Nanik bahkan mengungkapkan mayoritas anggota Dewan Pengarah berpotensi berasal dari kalangan pakar gizi.

"Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Demikian," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) baru di Istana, Jakarta, Senin (8/6) sore.

Ketiga pimpinan tersebut yakni Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang; Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, serta Mayjen TNI Trenggono.

Pengangkatan ketiga pimpinan tersebut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN Periode Tahun 2024-2029.

Pergantian pimpinan BGN baru ini dilakukan usai tiga pimpinan sebelumnya yakni Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, pekan lalu.

Editor: Kuswandi
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