Pimpinan Baru BGN Tak Ada Pakar Gizi, Nanik S Deyang: Nanti Dibimbing Profesor

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjawab keraguan publik terkait wajah baru pimpinan BGN yang tidak diisi oleh pakar atau ahli gizi.
Nanik bilang, meski tidak ada pakar gizi dalam struktur kepemimpinan, namun dia bersama dua wakilnya yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, akan dibantu oleh sejumlah profesor yang ada di Dewan Pengarah.
"Di SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak," ujar Nanik usai acara pelantikannya di Istana, Jakarta, Senin (8/6).
Dewan Pengarah tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program-program BGN, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi nanti yang akan meng-guiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang," katanya.
Nanik bahkan mengungkapkan mayoritas anggota Dewan Pengarah berpotensi berasal dari kalangan pakar gizi.
"Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Demikian," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) baru di Istana, Jakarta, Senin (8/6) sore.
Ketiga pimpinan tersebut yakni Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang; Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, serta Mayjen TNI Trenggono.
Baca Juga: Sore Ini Prabowo Lantik Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN dan Said Iqbal Sebagai Penasihat Khusus Presiden
Pengangkatan ketiga pimpinan tersebut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN Periode Tahun 2024-2029.
Pergantian pimpinan BGN baru ini dilakukan usai tiga pimpinan sebelumnya yakni Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, pekan lalu.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"