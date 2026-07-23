Waka BGN Agustina Ungkap Perpisahan Dengan Nanik S Deyang: Beliau Cerewet

JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan pesan perpisahan sekaligus doa untuk mantan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Nanik resmi mengudurkan diri dari jabatan karena alasan kesehatan.

Agustina mengungkap berbagai hal yang dipelajarinya selama sekitar satu setengah bulan bekerja bersama Nanik, termasuk upaya pembenahan yang dilakukan di tubuh BGN.

Menurutnya, kepemimpinan Nanik tidak berorientasi pada pencapaian pribadi, melainkan pada pengabdian untuk memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi generasi muda.

"Dalam waktu yang singkat, saya menyaksikan sendiri bagaimana Bu Nanik bekerja dengan ketegasan sekaligus kepedulian," kata Agustina melalui keterangan unggahan di instagram @agustinaarumsari.official, Kamis (23/7).

Agustina mengungkap, dirinya melihat Nanik mudah tersentuh hingga meneteskan air mata. Hal itu semata rasa kepedulian dan tanggung jawab Nanik kepada anak-anak Indonesia.

"Beliau tidak hanya melihat angka dan sistem, tetapi juga melihat manusia di balik setiap kebijakan yang dijalankan," ungkapnya.

Dalam waktu satu setengah bulan bekerja bersama, Agustina mengungkap belum banyak hal yang dapat dilakukan. Hanya saja, berbagai persoalan yang tersembunyi selama ini dapat dibongkar untuk evaluasi.

"Kami membongkar berbagai persoalan yang selama ini tersembunyi, mengevaluasi puluhan ribu SPPG, membangun fondasi reformasi, menghadirkan sistem yang lebih akuntabel, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan," ujarnya.