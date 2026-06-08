Prabowo Dijadwalkan Lantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN Hari Ini

Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6). (Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, yakni Nanik S Deyang, dan juga Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, yakni Nanik S Deyang, dan juga Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin sore.
Menurut Prasetyo, agenda pelantikan itu dilakukan secara bersamaan dan digelar pada pukul 15.00–16.00 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Beberapa agenda beliau (Presiden), di antaranya adalah hari ini direncanakan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo usai mengikuti rapat koordinasi soal tata kelola ekspor di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Prasetyo mengatakan bahwa pelantikan pimpinan BGN itu dilakukan setelah Presiden pada beberapa waktu lalu mengganti pimpinan di lembaga yang menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan bahwa Said Iqbal yang berlatar belakang sebagai tokoh buruh, diminta Presiden Prabowo untuk membantu permasalahan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Namun, Prasetyo belum menjelaskan secara rinci nomenklatur jabatan yang akan diemban oleh Said.
Mensesneg mengatakan bahwa Presiden akan melantik Said Iqbal sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh buruh. Komitmen itu sudah disampaikan Presiden sejak satu tahun lalu.
"Untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," katanya.
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