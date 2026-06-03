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Dimas Choirul
Rabu, 3 Juni 2026 | 16.34 WIB

Dadan Hindayana Angkat Bicara Usai Dicopot Sebagai Kepala BGN: Saya Tak Terbayang Jadi Anggota Kabinet Merah Putih

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (Istimewa) - Image

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (Istimewa)

JawaPos.com – Dadan Hindayana angkat bicara usai dirinya dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, pergantian kepemimpinan di BGN merupakan hak Presiden.

"Pergantian Anggota Kabinet merupakan Hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan kepada wartawan, Selasa (2/6).

Dirinya juga mengucap terima kasih karena telah diberi kesempatan menjadi bagian dari Anggota Kabinet Merah Putih.

"Saya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi Anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya," ungkapnya.

Tak lupa, Ia juga mendoakan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Insyaa Allah Beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," tambahnya.

Kepada pimpinan BGN yang baru, Dadan memberikan pesan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin berkualitas dan memberi manfaat untuk masyarakat.

"Selamat bekerja kepada Pimpinan BGN yang baru. Insyaa Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermafaat untuk seluruh Penerima Manfaat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah memantau dan mengevaluasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) selama sekitar 1,5 tahun, Presiden Prabowo akhirnya mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, yakni Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya pasa Selasa (2/6) malam.

Editor: Bintang Pradewo
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