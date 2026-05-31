Kronologi Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II Guncang Biak, Rumah Hancur hingga 5 Orang Tewas

JawaPos.com - Ledakan dahsyat mengguncang kawasan Kompleks Perikanan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Pandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Minggu (31/5) sore. Insiden yang terjadi sekitar pukul 14.45 WIT itu menimbulkan korban jiwa dan duka mendalam bagi masyarakat setempat.

Ledakan itu turut menghancurkan rumah-rumah warga. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, ledakan tersebut diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II yang masih tersisa di wilayah Biak.

Dugaan itu disampaikan oleh Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto. Ia menyebut, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian.

“Untuk sementara, hasil identifikasi mengarah pada bom peninggalan Perang Dunia II. Saat ini aparat gabungan masih melaksanakan evakuasi dan pengamanan lokasi,” kata Tri Purwanto, Minggu (31/5).

Sesaat setelah ledakan terjadi, personel TNI, Polri, serta tim terkait langsung diterjunkan untuk mengevakuasi korban dan mengamankan area. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan masih adanya bahan peledak lain yang tersisa di sekitar lokasi.

Lima orang tewas dan tiga lainnya dilaporkan hilang Berdasarkan data sementara, sedikitnya lima orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Selain itu, tiga orang lainnya dilaporkan masih dalam pencarian. Proses identifikasi korban dan evakuasi terus dilakukan oleh petugas gabungan yang berada di lapangan.

Kodam XVII/Cenderawasih juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang terdampak musibah tersebut. Fokus utama saat ini diarahkan pada pencarian korban yang belum ditemukan, proses evakuasi, serta memastikan area ledakan berada dalam kondisi aman.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Saat ini fokus utama kami adalah proses evakuasi, pencarian korban yang belum ditemukan, serta memastikan lokasi benar-benar aman,” ungkapnya.