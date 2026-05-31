Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II Guncang Biak, 5 Orang Tewas dan 3 Warga Dilaporkan Hilang

ILUSTRASI. Tim penjinak bom. Ledakan mengguncang kawasan permukiman padat penduduk di Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Minggu (31/5). (Rubby Jovan/Antara)
JawaPos.com – Ledakan mengguncang kawasan permukiman padat penduduk di Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Minggu (31/5). Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan berat dan menimbulkan korban jiwa.
Kapolres Biak, AKBP Ari Trestiawan, membenarkan peristiwa ledakan yang terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, ledakan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di lokasi kejadian.
"Dugaan sementara ledakan ini terjadi karena ada bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di lokasi," kata Ari Trestiawan kepada wartawan, Minggu (31/5).
Akibat kejadian tersebut, sedikitnya lima orang dilaporkan meninggal dunia. Aparat kepolisian masih terus melakukan pendataan dan penanganan di lapangan.
"Kami mengidentifikasi lima korban meninggal dunia," ujarnya.
Selain korban meninggal, polisi juga menyatakan masih ada tiga warga yang belum ditemukan dan saat ini dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
"Tiga orang masih proses pencarian," ungkapnya.
Ia menuturkan, ledakan terjadi sekitar pukul 14.16 WIT. Setelah kejadian, tim Gegana langsung diterjunkan untuk melakukan penyisiran dan memastikan kondisi area sekitar aman dari potensi bahaya lainnya.
"Sterilisasi dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah ledakan lanjutan," pungkasnya.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!