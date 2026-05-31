Daftar Teror Pocong di Jabodetabek: Bukan Isu Mistis, tapi Diduga Modus Baru Begal hingga Hoaks

JawaPos.com - Kawasan Jabodetabek belakangan ini dihebohkan oleh isu horor yang meresahkan. Bukannya murni mistis, titik teror pocong di Jabodetabek ini diduga kuat merupakan modus kriminalitas baru demi melancarkan aksi begal hingga perampokan rumah warga.

Modus operandi yang memanfaatkan mitos lokal ini sengaja dilakukan untuk memicu kepanikan massal. Dengan membuat korbannya ketakutan, para pelaku kejahatan berharap bisa dengan mudah menyatroni rumah atau mencegat pengendara di jalanan yang sepi.

Berikut adalah daftar wilayah di Jabodetabek yang dilaporkan menjadi lokasi kemunculan pocong jadi-jadian tersebut beserta fakta di baliknya.

1. Teror Pocong di Bekasi: Rekayasa AI dan Hoaks Medsos

Wilayah Bekasi sempat digegerkan oleh unggahan viral pada 16 Mei yang menyebutkan ada pocong yang berhasil ditangkap di Desa Sumbersari. Namun setelah ditelusuri, kabar penangkapan sosok mistis tersebut sama sekali tidak memiliki dasar alias tidak benar.

Tak lama berselang, video serupa kembali menghebohkan warga Kampung Teluk Buyung, Margamulya, Bekasi Utara. Video yang memperlihatkan sosok putih melompat-lompat di gang sempit langsung memicu keresahan digital di kalangan warga setempat.

Merespons kegaduhan ini, Lurah Margamulya, Makpudin, langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi. Hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas di sekitar lingkungan RW menunjukkan fakta yang mengejutkan.

“Saya sudah konfirmasi ke ketua RW terkait video yang ramai di media sosial. Dari hasil pengecekan CCTV, itu editan AI,” ujar Makpudin, Senin (25/5).

2. Tangerang Raya dan Depok Jadi Sasaran Modus Ketuk Pintu