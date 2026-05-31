Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Minggu, 31 Mei 2026 | 14.14 WIB

Daftar Teror Pocong di Jabodetabek: Bukan Isu Mistis, tapi Diduga Modus Baru Begal hingga Hoaks

Warga Tapos, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini digegerkan oleh isu "teror pocong" yang viral di media sosial. (Dok warga Depok) - Image

Warga Tapos, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini digegerkan oleh isu "teror pocong" yang viral di media sosial. (Dok warga Depok)

JawaPos.com - Kawasan Jabodetabek belakangan ini dihebohkan oleh isu horor yang meresahkan. Bukannya murni mistis, titik teror pocong di Jabodetabek ini diduga kuat merupakan modus kriminalitas baru demi melancarkan aksi begal hingga perampokan rumah warga.

Modus operandi yang memanfaatkan mitos lokal ini sengaja dilakukan untuk memicu kepanikan massal. Dengan membuat korbannya ketakutan, para pelaku kejahatan berharap bisa dengan mudah menyatroni rumah atau mencegat pengendara di jalanan yang sepi.

Berikut adalah daftar wilayah di Jabodetabek yang dilaporkan menjadi lokasi kemunculan pocong jadi-jadian tersebut beserta fakta di baliknya.

1. Teror Pocong di Bekasi: Rekayasa AI dan Hoaks Medsos

Wilayah Bekasi sempat digegerkan oleh unggahan viral pada 16 Mei yang menyebutkan ada pocong yang berhasil ditangkap di Desa Sumbersari. Namun setelah ditelusuri, kabar penangkapan sosok mistis tersebut sama sekali tidak memiliki dasar alias tidak benar.

Tak lama berselang, video serupa kembali menghebohkan warga Kampung Teluk Buyung, Margamulya, Bekasi Utara. Video yang memperlihatkan sosok putih melompat-lompat di gang sempit langsung memicu keresahan digital di kalangan warga setempat.

Merespons kegaduhan ini, Lurah Margamulya, Makpudin, langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi. Hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas di sekitar lingkungan RW menunjukkan fakta yang mengejutkan.

“Saya sudah konfirmasi ke ketua RW terkait video yang ramai di media sosial. Dari hasil pengecekan CCTV, itu editan AI,” ujar Makpudin, Senin (25/5).

2. Tangerang Raya dan Depok Jadi Sasaran Modus Ketuk Pintu

Isu mengenai titik teror pocong di Jabodetabek berkembang sangat masif di wilayah Tangerang Raya. Di wilayah Rajeg, sosok berkain kafan tersebut diduga sengaja menampakkan diri agar penghuni rumah panik dan membuka pintu, sehingga pelaku bisa merampok dengan mudah.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Fenomena Teror Pocong: Saat Mitos Lama Bertemu Media Sosial dan Menebar Ketakutan - Image
Nasional

Fenomena Teror Pocong: Saat Mitos Lama Bertemu Media Sosial dan Menebar Ketakutan

Minggu, 31 Mei 2026 | 14.21 WIB

Bukan Cuma Konten! Kriminolog Nilai Teror Pocong Kini Bergeser Jadi Modus Kejahatan Jalanan - Image
Nasional

Bukan Cuma Konten! Kriminolog Nilai Teror Pocong Kini Bergeser Jadi Modus Kejahatan Jalanan

Minggu, 31 Mei 2026 | 05.26 WIB

Peringatan untuk Pelaku Teror Pocong! Polda Metro Jaya Bakal Proses Hukum Bila Ada Dugaan Pidana - Image
Jabodetabek

Peringatan untuk Pelaku Teror Pocong! Polda Metro Jaya Bakal Proses Hukum Bila Ada Dugaan Pidana

Minggu, 31 Mei 2026 | 05.00 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore