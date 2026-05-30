Tanggapi Viralnya Lagu "My Little Bolu Ketan" , Jokowi: Rupanya Lagu Pak Bahlil Sudah Sampai di Depan Rumah

JawaPos.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi viralnya lagu My Little Bolu Ketan yang liriknya memuat sebutan MBG atau "Mas Bahlil Ganteng". Respons tersebut disampaikan Jokowi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @jokowi, Sabtu (30/5)

Dalam unggahan video, tampak sejumlah anak muda membuat konten dengan lagu viral tersebut di depan halaman rumahnya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Jokowi mengaku sempat penasaran dan melihat keramaian yang terjadi di depan rumahnya.

"Rupanya lagu Pak Bahlil sudah sampai ke halaman rumah," tulis Jokowi dalam keterangan unggahan tersebut.

Jokowi mengatakan awalnya dirinya mengira ada sesuatu yang terjadi di depan rumahnya. Namun setelah diperhatikan, ternyata sekelompok anak muda tengah berjoget mengikuti lagu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial itu.

"Awalnya saya kira ada apa di depan rumah saya Gang Kutai Utara, Solo. Ternyata anak-anak muda lagi semangat joget, 'Mas Bahlil ganteng!'" tulisnya.

Pria Solo itu menilai fenomena tersebut sebagai bentuk ekspresi kreatif generasi muda. Menurutnya, semangat dan kreativitas anak-anak muda layak mendapatkan apresiasi.

"Saya melihat sendiri generasi muda mengekspresikan kegembiraan mereka dengan cara yang unik. Yang jelas, semangat dan kreativitasnya patut diapresiasi," lanjut Jokowi.

Unggahan tersebut pun menambah perhatian publik terhadap lagu yang belakangan viral di berbagai platform media sosial dan kerap digunakan sebagai latar video joget oleh para pengguna internet.