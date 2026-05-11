Di Tengah Perubahan Pola Konsumsi Informasi, Kemnaker Perkuat Strategi Komunikasi Publik

JawaPos.com - Di tengah derasnya arus informasi digital dan perubahan cara masyarakat mengakses berita, pemerintah dituntut menghadirkan komunikasi publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah dipahami.

Tantangan itu kini menjadi perhatian serius Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menyampaikan berbagai kebijakan ketenagakerjaan kepada pekerja, pencari kerja, hingga pelaku usaha.

Sebagai upaya memperkuat strategi komunikasi publik berbasis data dan teknologi digital, Kemnaker menggandeng IKA FIKOM UNPAD melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Senin (11/5).

Menaker Yassierli menegaskan bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, inklusif, dan sederhana. Karena itu, kolaborasi dengan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi menjadi penting untuk memperkuat kualitas penyampaian informasi publik.

Lewat kerja sama ini, Kemnaker dan IKA FIKOM UNPAD akan fokus mengembangkan strategi diseminasi informasi yang modern, termasuk penyusunan narasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman serta penyampaian data yang cepat, akurat, dan tepercaya.

Selain meningkatkan efektivitas komunikasi publik, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat, pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.