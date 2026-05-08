Bakom RI Tegaskan Tak Ada Kontrak dengan New Media, Sebut Hanya Buka Ruang Komunikasi

JawaPos.com — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan tidak memiliki kerja sama maupun kontrak dengan Indonesia New Media Forum (INMF) ataupun sejumlah platform new media yang sempat disebut dalam konferensi pers pemerintah beberapa waktu lalu.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, menjelaskan pertemuan antara Bakom dan INMF bermula dari permohonan audiensi yang dilakukan pada Selasa, 5 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, INMF memperkenalkan organisasi serta menjelaskan konsep new media. Mereka menyampaikan bahwa new media perlu memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab yang jelas.

“INMF menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang,” kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (8/5).

Dalam audiensi itu, INMF juga menyerahkan dokumen berjudul New Media Forum 2026 yang memuat daftar nama sejumlah pelaku new media.

Bakom kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme kerja new media, termasuk soal prinsip cover both sides yang selama ini menjadi standar media konvensional.

“INMF menjawab mereka memiliki metode yang disebut ‘verifikasi’,” ujarnya.

Sehari setelahnya, Rabu (6/5), Bakom menggelar konferensi pers mingguan terkait Program Hasil Terbaik Cepat. Dalam kegiatan itu, sejumlah new media turut hadir bersama media konvensional.

Menurut Kurnia, Bakom memandang new media sebagai mitra komunikasi pemerintah dalam penyebaran informasi publik.