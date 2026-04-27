Taksi Hijau Asal Vietnam Tertemper KRL Sebabkan Kecelakaan di Bekasi Timur, Berikut Deretan Kecelakaan yang Melibatkannya

Taksi listrik hijau. (ist)
JawaPos.com - Taksi listrik Xanh SM kembali terlibat kecelakaan yang melibatkan kereta rel listrik (KRL). Kali ini, taksi listrik ini diduga tertemper KRL di perlintasan sebidang (JPL) dekat Bulak Kapal.
Alhasil, KRL sempat berhenti di lokasi kejadian dan bertabrakan dengan Kereta Agro Bromo tujuan Surabaya di Kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.
Insiden ini menambah rentetan kecelakaan yang melibatkan taksi listrik Xanh SM. Berikut rangkuman sejumlah kecelakaan yang melibatkan taksi listrik asal Vietnam ini!
1. Insiden Taksi Tiba-tiba Mundur di Karang Tengah, Kota Tangerang
Kecelakaan taksi listrik VinFast, Xanh SM, salah satunya terjadi di Karang Tengah, Kota Tangerang, Jumat (9/1/2026) sekitar pukul 13.05 WIB. Taksi berwarna hijau tersebut tiba-tiba mundur dan menabrak restoran ayam goreng.
Berdasarkan rekaman CCTV, tampak awalnya taksi listrik yang dikemudikan Saiful Hidayat (25) berjalan keluar dari parkiran restoran dan diikuti taksi listrik serupa. Kemudian, saat memasuki jalan Raden Saleh, Saiful membelokkan taksinya ke arah kanan.
Saat berbelok, taksi listrik tiba-tiba ditabrak dari mobil yang datang dari arah Ciledug. Alhasil, kejadian ini mengakibatkan bagian bodi samping taksi mengalami kerusakan.
Saat tabrakan terjadi, Saiful yang memakai topi dan baju abu-abu menghampiri mobil yang menabraknya. Namun, peristiwa yang tak diduga-duga terjadi. Saat sang sopir hendak kembali ke taksinya, taksi listrik yang dibawa Saiful tiba-tiba bergerak mundur hingga meluncur kembali ke parkiran restoran.
Naas, taksi listrik tersebut menabrak tiang lampu restoran dan terhenti. Saat Saiful hendak mengejar taksinya, taksi tersebut meluncur mundur tak terkendali hingga menabrak kaca depan restoran.
Selanjutnya, Saiful langsung mengejar mobilnya yang berada pada posisi terhenti setelah menabrak tembok dan kaca restoran. Sementara itu, pengemudi mobil yang menabraknya bergegas pergi meninggalkan lokasi.
