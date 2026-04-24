Perkuat Daya Saing Global, Imigrasi Surabaya Sosialisasikan Golden Visa dan Global Citizen of Indonesia

JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keimigrasian: Golden Visa dan Global Citizen of Indonesia (GCI) di Vasa Hotel Surabaya, Kamis (23/4).

Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari perwakilan negara asing dan misi konsuler, perusahaan asing, komunitas perkawinan campuran (PERCA), serta jajaran Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Jawa Timur.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung implementasi kebijakan keimigrasian yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global. Kebijakan Golden Visa dan program Global Citizen of Indonesia (GCI) diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menarik investor asing, talenta global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional, sehingga kebijakan Golden Visa dan Global Citizen of Indonesia (GCI) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemudahan investasi dan mobilitas global. Hal ini sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat sebagaimana arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko,” kata Agus Winarto.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, dalam sambutannya menegaskan bahwa kebijakan keimigrasian saat ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, Indonesia dituntut menghadirkan kebijakan yang progresif guna memperkuat posisinya sebagai destinasi strategis bagi investasi dan talenta internasional.

Program Golden Visa yang diperkenalkan sejak tahun 2024 memberikan izin tinggal jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun bagi warga negara asing dengan kualifikasi tertentu, termasuk investor dan profesional global. Program ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi, transfer teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, melalui kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI), pemerintah memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian bagi diaspora Indonesia dan keturunannya. Program ini memungkinkan pemberian Izin Tinggal Tetap (ITAP) tanpa batas waktu, sebagai bentuk kepastian hukum bagi diaspora untuk tinggal dan berkontribusi di Indonesia tanpa kehilangan kewarganegaraan asingnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi forum diskusi interaktif antara peserta dan narasumber dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yang membahas berbagai aspek teknis, termasuk mekanisme pengajuan, ketentuan investasi, hingga peluang dan batasan bagi pemegang Golden Visa dan GCI.

Melalui kegiatan ini, Imigrasi Surabaya berharap dapat meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan keimigrasian terbaru, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.