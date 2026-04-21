Habis Gelap Terbitlah Terang: Dari Goresan Pena RA Kartini Menuju Perjuangan Kesetaraan Perempuan di Indonesia

Ilustrasi buku Habis Gelap Terbitlah Terang/bpmp Riau
JawaPos.com - RA Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan pada kala itu. Beliau ditetapkan sebagai tokoh pahlawan kemerdekaan nasional berkat perjuangannya dalam membela hak-hak perempuan.
RA Kartini merupakan perempuan yang memperjuangkan kebebasan, otonomi, dan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki serta menentang budaya patriarki dalam adat Jawa, yang membatasi perempuan, terutama dalam memperoleh akses pendidikan.
Berdasarkan biografi RA Kartini yang dirangkum dari kemendikdasmen.go.id, RA Kartini Lahir pada tanggal 21 April 1879 di sebuah Kota Jawa Tengah tepatnya di Kota Jepara. RA Kartini merupakan putri dari Bupati Jepara RM Adipati Sosroningrat dan Ngasirah.
Sebagai anak bangswan, Kartini muda berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah Belanda Europese Lagere School (ELS). sejak kecil Kartini sudah menunjukkan minat besar dalam budaya membaca dan menulis.
Kemampuannya dalam mempelajari bahasa Belanda, membuat Kartini semakin tertarik pada berbagai bacaan, mulai dari surat kabar Semarang, De Locomotief, majalah De Hollandsche, sampai karya penulis-penulis terkenal berjudul De Stille Kracht Karya Van Eeden, Agusta de Witt, Lelie, serta Louis Couperus.
Hobi membaca inilah yang membuat wawasan RA Kartini semakin luas. Dari sana pemikiran RA Kartini semakin lebih maju dan kritis.
RA Kartini juga aktif mengirimkan tulisan-tulisannya pada mass media untuk mengangkat isu sosial dan emansipasi perempuan, selain menulis surat-surat, catatan harian, dan berbagai prosa.
Sampai pada usia 12 tahun, Kartini harus menjalani adat pingitan yang berlaku bagi perempuan bangsawan Jawa. kartini tidak lagi diperbolehkan untuk bersekolah dan harus tinggal di rumah, sebagai persiapan menjadi Ibu Rumah Tangga.
Hal ini tentu bertentangan dengan keinginan RA Kartini untuk terus belajar dan meraih kebebasan.
Namun, RA Kartini tidak pernah berputus asa, sampai akhirnya, beliau menuangkan kegelisahannya melalui surat-surat pada sahabatnya di Belanda.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian