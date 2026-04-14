Kapolri Dorong Buruh dan Pengusaha Bersinergi, Jaga Iklim Investasi Indonesia

JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif di Indonesia. Hal ini dinilai penting di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H. Kegiatan ini digelar bersama keluarga besar KSPSI AGN di PT KMK Global Sports, Tangerang, Selasa (14/4).

Kapolri menyebut kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dengan kalangan buruh. Silaturahmi dinilai penting untuk membangun komunikasi yang lebih solid.

Ia menekankan bahwa dukungan semua pihak dibutuhkan dalam menghadapi dinamika global. Kondisi geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, disebut berdampak pada situasi dalam negeri.

“Yang tentunya akan berdampak kepada situasi dalam negeri. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa Indonesia harus bisa menghadapi situasi tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu langkah penting adalah memastikan stabilitas iklim investasi. Hal ini menjadi kunci agar ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah tekanan global.

Kapolri juga menyoroti potensi besar Indonesia dari sisi sumber daya alam dan manusia. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan lingkungan investasi yang kondusif.

“Namun demikian, tentunya perlu diciptakan suatu iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu tadi kita sepakat bahwa kali ini kita mendorong agar kita bersama-sama menjaga agar pengusaha dan buruh bisa bersinergi,” tegasnya.

Ia berharap hubungan antara pengusaha dan buruh dapat terus dijaga dengan baik. Penyelesaian persoalan industrial diharapkan dapat dilakukan secara dialogis dan konstruktif.