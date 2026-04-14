Muhammad Ridwan
14 April 2026, 18.20 WIB

Jazuli Juwaini Terpilih sebagai Ketua Umum PBMA: Fokus Tingkatkan Pendidikan, Dakwah dan Sosial

Muktamar XXI Mathla’ul Anwar resmi menetapkan KH. Jazuli Juwaini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026–2031. - Image

Muktamar XXI Mathla’ul Anwar resmi menetapkan KH. Jazuli Juwaini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026–2031.

JawaPos.com – Muktamar XXI Mathla’ul Anwar resmi menetapkan KH. Jazuli Juwaini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026–2031. Penetapan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi, sekaligus menandai dimulainya arah baru kepemimpinan dalam menjawab tantangan umat di era disrupsi global.

Jazuli Juwaini menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, saya menerima amanah ini dengan penuh kesungguhan. Insya Allah akan saya jalankan sebaik-baiknya untuk kemajuan Mathla’ul Anwar ke depan,” kata Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3).

Sebagai Ketua Umum terpilih, Jazuli menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Penguatan SDM menjadi prioritas utama. Mathla’ul Anwar harus mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing secara global,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembenahan manajemen organisasi secara menyeluruh dengan pendekatan profesional. Struktur kepengurusan ke depan akan dibangun berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab, guna memastikan efektivitas organisasi.

Jazuli turut menegaskan komitmennya untuk memperkuat tiga pilar utama Mathla’ul Anwar, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial, sebagai basis gerakan dalam membangun peradaban umat.

“Risalah tiga pendidikan, dakwah, dan sosial akan kita kokohkan sebagai kekuatan utama organisasi dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Jazuli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas organisasi. Menurutnya, tantangan umat dan bangsa tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

