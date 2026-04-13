Media India Ungkap Dokumen Rahasia, Benarkah Indonesia Beri Otoritas Pesawat Militer Amerika Serikat Terbang Lintas?

JawaPos.com - Dokumen pertahanan bersifat rahasia milik Amerika Serikat (AS) terungkap ke publik. Media India, The Sunday Guardian, melaporkan bahwa dokumen tersebut berisi persetujuan dari Pemerintah Indonesia atas proposal yang diajukan oleh AS.
Dikutip pada Senin (13/4), berita yang dibuat pada Minggu (12/4) melalui laman Sunday Guardian menyebutkan bahwa AS mengusulkan kepada Indonesia untuk mendapatkan otoritas dan akses izin lintas menyeluruh.
The Sunday Guardian menyebutkan bahwa proposal itu diajukan saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington D. C. pada Februari lalu. Persisnya di sela-sela lawatan Presiden Prabowo untuk hadir dalam rapat perdana Board of Peace (BoP), 18-20 Februari 2026.
Disebutkan oleh The Sunday Guardian, dalam pertemuan itu Prabowo menyetujui proposal yang disampaikan oleh AS. Yakni memberikan otoritas izin terbang lintas menyeluruh bagi pesawat AS di ruang udara Indonesia untuk kepentingan operasi kontijensi, situasi krisi, dan latihan militer bersama.
Berkaitan dengan informasi tersebut, JawaPos.com telah menghubungi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Namun demikian, sampai berita ini dibuat dan ditayangkan, belum ada jawaban maupun penjelasan atas pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kabar yang sudah diberitakan oleh The Sunday Guardian.
