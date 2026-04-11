Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
12 April 2026, 04.57 WIB

Istri Kapolri Berharap Kemala Run 2026 Tidak Hanya Event Olahraga, Bisa Tingkatkan Pariwisata dan Charity

Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Listyo Sigit Prabowo. (Polri) - Image

Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Listyo Sigit Prabowo. (Polri)

JawaPos.com - Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Listyo Sigit Prabowo mendorong kesuksesan Kemala Run 2026. Tidak sebatas olahraga, kegiatan ini ditargetkan mampu menjadi momentum pariwisata hingga aksi kemanusiaan.

Kemala Run 2026 akan digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center. Ajang ini mengusung tema Charity for Indonesia sebagai wujud nyata kepedulian terhadap korban bencana alam.

Juliati berharap Kemala Run 2026 bisa menjadi gerakan sosial berskala nasional. Acara ini harus memberikam kontribusi langsung bagi masyarakat.

"Nilai kemanusiaan sebagai ruh utama kegiatan, dengan memastikan setiap partisipasi peserta memberikan dampak langsung bagi korban bencana di berbagai wilayah Indonesia," kata Juliati, Sabtu (11/4).

Mewujudkan itu, Ketua Panitia Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho memastikan kesiapan teknis dan operasional kegiatan berjalan optimal. Mulai dari koordinasi lintas sektor, pengelolaan peserta, hingga pelaksanaan program charity.

"Diselenggarakan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemala Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga platform kolaboratif untuk menggalang solidaritas publik," kata Deny.

Kemala Run 2026 akan melibatkan 10.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Setiap langkah pelari menjadi wujud kontribusi nyata dalam pengumpulan donasi kemanusiaan.

Lokasi Bali dipilih agar mendorong  promosi pariwisata. Adanya pelibatan UMKM dalam Kemala Run 2026 diharapkan bisa memberikan efek peningkatan ekonomi kepada mssyarakat.

Kemala Run 2026 diharapkan menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa olahraga dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun solidaritas, memperkuat gotong royong, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kemanusiaan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore