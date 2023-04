Jasa Marga Rilis Jadwal Contraflow, One Way dan Ganjil Genap saat Periode Mudik Lebaran 2023

JawaPos.com - Jasa Marga merilis data jadwal ganjil genap, contra flow dan one way untuk Tol Trans Jawa selama mudik Lebaran 2023 atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Seperti diberitakan Pojok Satu (Jawa Pos Group), Jasa Marga bersama pihak terkait lainnya melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way, contra flow, hingga ganjil-genap demi kelancaran mudik Lebaran 2023.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, seperti dikutip, Selasa (11/4) mengatakan, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way, contra flow, hingga ganjil-genap.

Rekayasa lalu lintas tersebut nantinya akan dilakukan secara kombinasi. Berikut rincian jadwal penerapan one way, contra flow, dan ganjil-genap selama mudik Lebaran 2023 di Tol Trans Jawa:

Jadwal Ganjil-Genap

1. Arus Mudik (KM 47 Karawang Barat-KM 414 GT Kalikangkung)

– Selasa, 18 April: 14.00-24.00 WIB

– Rabu, 19 April: 08.00-24.00 WIB

– Kamis, 20 April: 08.00-24.00 WIB

– Jumat, 21 April: 08.00-24.00 WIB

2. Arus Balik (KM 414 GT Kalikangkung-KM 47 Karawang Barat)

A. Periode pertama

– Senin, 24 April: 14.00-24.00 WIB

– Selasa, 25 April: 08.00-24.00 WIB

– Rabu, 26 April: 00.00-08.00 WIB

B. Periode kedua

– Sabtu, 29 April: 14.00-24.00 WIB

– Minggu, 30 April: 08.00-24.00 WIB

– Senin, 1 Mei: 08.00-24.00 WIB

– Selasa, 2 Mei: 00.00-08.00 WIB

Jadwal One Way

1. Arus mudik (KM 72 Cikampek-KM 414 GT Kalikangkung)

– Selasa, 18 April: 14.00-24.00 WIB

– Rabu, 19 April: 08.00-24.00 WIB

– Kamis, 20 April: 08.00-24.00 WIB

– Jumat, 21 April: 08.00-24.00 WIB

2. Arus balik (KM 414 GT Kalikangkung-KM 72 Cikampek)

A. Periode pertama

– Senin, 24 April: 14.00-24.00 WIB

– Selasa, 25 April: 08.00-24.00 WIB

– Rabu, 26 April: 00.00-08.00 WIB

B. Periode kedua

– Sabtu, 29 April: 14.00-24.00 WIB

– Minggu, 30 April: 08.00-24.00 WIB

– Senin, 1 Mei: 08.00-24.00 WIB

– Selasa, 2 Mei: 00.00-08.00 WIB

Jadwal Contra Flow