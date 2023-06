UPH Ingatkan Mahasiswa untuk Update Skill yang Dibutuhkan Dunia Kerja

JawaPos.com - Perkembangan di berbagai bidang akibat pandemi, transformasi di bidang teknologi, dan perubahan lingkungan telah mengakibatkan berbagai perubahan besar hampir di seluruh aspek kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dihindari dan juga akan membawa dampak besar bagi struktur ketenagakerjaan secara global di masa depan.

“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Tugas ini sangat besar, dan kami sadar tidak dapat melakukannya sendirian," jelasnya, Kamis (22/6).

"Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki peran kunci dalam memberikan pendidikan dam kesempatan berprestasi bagi mereka,” jelas Binsar.

Menurut laporan The Future of Jobs 2023 yang dikeluarkan World Economic Forum, 23 persen pekerjaan diperkirakan akan mengalami perubahan pada tahun 2027, dengan 69 juta pekerjaan baru diciptakan dan 83 juta pekerjaan tergantikan. Beberapa faktor seperti ketidakstabilan di bidang kesehatan, ekonomi, dan geopolitik, ditambah dengan tekanan sosial dan lingkungan yang semakin tinggi, telah dan akan terus mengubah pola ketenagakerjaan secara global.

Sehingga, mereka yang masih mengenyam pendidikan ini diminta bersiap. Terlebih di era seperti sekarang ini dengan gempuran teknologi dan tren Artificial Intelligence (AI). AI, pendorong utama otomasi, diperkirakan akan diadopsi oleh hampir 75 persen perusahaan yang disurvei, di mana 50 persen di antaranya memperkirakan akan berdampak pada job growth dan 25 persen memperkirakan akan berdampak pada job losses.

Beberapa inisiatif dan pencapaian telah dilakukan UPH untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan kompeten di berbagai bidang, beberapa di antaranya menerapkan pendekatan center of excellence dengan melakukan clustering terhadap program studi yang dimiliki, yaitu Medicine and Health Sciences, Arts and Entertainment, Engineering and Computing, dan Social Sciences.