Kabar Terbaru! Hwang Chan Sung 2PM Bintangi Film Saigon Oppa

hwang chan sung (x @2pmnow)
JawaPos.com - Hwang Chan Sung bergabung dalam film terbaru Saigon Oppa. Dalam proyek kolaborasi Korea Selatan dan Vietnam tersebut, ia akan memerankan Min Ho, seorang bintang K-Pop yang kehidupannya berubah setelah terlibat dalam kejadian tak terduga.
Kabar ini menandai langkah baru Chan Sung di layar lebar melalui produksi internasional yang menggabungkan unsur komedi, perjalanan, dan pertemuan dua budaya.
Menurut laporan Soompi, agensi L’July Entertainment mengonfirmasi bahwa Chan Sung telah mendapatkan peran dalam film garapan sutradara Park Gyu Tae.
Film ini mengisahkan perjalanan dua suami asal Vietnam yang pergi ke Seoul untuk mencari istri mereka, yang berangkat ke Korea demi bertemu dengan bintang K-Pop idola mereka.
Pencarian tersebut membawa keduanya ke dalam serangkaian kejadian yang penuh kekacauan dan situasi menggelitik.
Dalam cerita tersebut, Min Ho digambarkan sebagai selebritas yang hidup di bawah sorotan publik.
Meski tampak sempurna ketika tampil di atas panggung, ia menyimpan persoalan pribadi mengenai kehidupannya serta pilihan-pilihan yang telah diambil.
Karakter ini kemudian terlibat dengan Thien Minh, seorang dokter gigi asal Vietnam yang datang ke Korea untuk mencari istrinya. Pertemuan mereka menjadi salah satu poros utama yang menggerakkan cerita.
Peran Thien Minh dimainkan oleh aktor Vietnam Kieu Minh Tuan. Pertemuan dua karakter dari latar belakang berbeda ini diperkirakan menghadirkan berbagai situasi komedi yang muncul dari perbedaan bahasa, kebiasaan, dan cara pandang.
Di balik unsur humornya, Saigon Oppa juga membawa tema tentang keluarga, cinta, dan upaya memahami orang lain di tengah perbedaan budaya.
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