Bintangi Film Produksi Bersama Korea-Vietnam Bertajuk Saigon Oppa, Intip Kisah Hwang Chan Sung 2PM

Hwang Chan Sung 2PM. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Anggota 2PM sekaligus aktor Korea Hwang Chan Sung, kini membuktikan bakatnya melalui film mendatang ‘Saigon Oppa.’
Dikutip dari Soompi, Sabtu (24/10), kabar ini pun menjadi hal yang ditunggu penggemar yang tak sabar menantikan karya lain dari sang penyanyi seklaigus aktor tersebut
Agensinya L’July Entertainment, mengungkap, “Hwang Chan Sung telah terpilih untuk memerankan karakter Min Ho, seorang bintang K-pop, dalam film ‘Saigon Oppa.’”
Nantinya film komedi ini menghadirkan perjalanan penuh gejolak dua pria asal Vietnam, dimana datang ke Seoul untuk mencari istri mereka yang mencari seorang bintang K-pop.
Karya sutradara Park Gyu Tae ini merupakan hasil kerja sama internasional yang melibatkan perusahaan produksi Korea FilmLine, serta BHD dan WebTVAsia dari Vietnam.
Di film ini, Min Ho, merupakan seorang bintang K-pop yang hidup di bawah sorotan lampu panggung, terlibat dalam sebuah insiden tak terduga bersama Thien Minh (Kieu Minh Tuan).
Ia merupakan seorang dokter gigi asal Vietnam yang datang ke Korea untuk mencari istrinya, yang menarik antusias penggemar.
Meski tampak sempurna di atas panggung, Min Ho adalah sosok yang menyimpan kekhawatiran manusiawi mengenai kehidupannya.
Menarik perhatian dalam alur cerita, hidupnya yang tak sempurna membuatnya harus menentukan keputusan.
Kini penggemar penasaran dengan akting sang aktor, saksikan film Saigon Oppa pada tahun 2027, nantikan ya.
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