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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.18 WIB

BITCH X RICH Punya Spin-Off Baru, Hong Ye Ji dan Miyeon Jadi Pemeran Utama

Spin off bitch x rich (X @soompi) - Image

Spin off bitch x rich (X @soompi)

JawaPos.com - BITCH X RICH akan semakin luas dengan hadirnya spin-off terbaru berjudul Cheongdam International High School: Royal Camp.

Drama thriller psikologis remaja ini menghadirkan Hong Ye Ji, Miyeon, Hyunsuk, dan Kim Min Ki sebagai empat karakter utama dengan latar belakang serta kepentingan yang berbeda.

Menurut laporan Soompi, WhyNot Media telah mengumumkan keempat pemeran untuk Cheongdam International High School: Royal Camp dan proses syuting akan segera dimulai.

Drama ini mengikuti para siswa yang berkumpul di Royal Camp sebagai bagian dari proses seleksi masuk Cheongdam International High School. Di tengah persaingan mendapatkan tempat di sekolah elite, mereka perlahan menemukan tujuan tersembunyi di balik kamp tersebut.

Hong Ye Ji akan memerankan Moon Ji Won, seorang siswi yang memasuki Royal Camp dengan tekad membalas dendam setelah kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya.

Memiliki kemampuan akademis dan daya bertahan yang kuat, Moon Ji Won tidak gentar menghadapi Cha Se Mi, karakter yang diperankan Miyeon.

Sebagai putri tunggal keluarga Taehan Group, Cha Se Mi dikenal sebagai ratu baru Cheongdam International High School dan terbiasa hidup dengan aturan kelas sosial serta kekuasaan.

Sementara itu, Hyunsuk akan memainkan Seo Yi Jun, putra sulung Cell Holdings yang merupakan perusahaan pesaing Taehan Group.

Ia digambarkan sebagai pewaris chaebol yang memiliki penampilan menarik, kecerdasan, dan sikap lembut, tetapi cenderung memandang hubungan pertemanan maupun cinta berdasarkan kepentingan pribadi. Kehadirannya semakin menarik setelah ia mulai tertarik kepada Moon Ji Won yang berani menentang hierarki sosial.

Editor: Candra Mega Sari
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