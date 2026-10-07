BITCH X RICH Punya Spin-Off Baru, Hong Ye Ji dan Miyeon Jadi Pemeran Utama

Spin off bitch x rich (X @soompi)
JawaPos.com - BITCH X RICH akan semakin luas dengan hadirnya spin-off terbaru berjudul Cheongdam International High School: Royal Camp.
Drama thriller psikologis remaja ini menghadirkan Hong Ye Ji, Miyeon, Hyunsuk, dan Kim Min Ki sebagai empat karakter utama dengan latar belakang serta kepentingan yang berbeda.
Menurut laporan Soompi, WhyNot Media telah mengumumkan keempat pemeran untuk Cheongdam International High School: Royal Camp dan proses syuting akan segera dimulai.
Drama ini mengikuti para siswa yang berkumpul di Royal Camp sebagai bagian dari proses seleksi masuk Cheongdam International High School. Di tengah persaingan mendapatkan tempat di sekolah elite, mereka perlahan menemukan tujuan tersembunyi di balik kamp tersebut.
Hong Ye Ji akan memerankan Moon Ji Won, seorang siswi yang memasuki Royal Camp dengan tekad membalas dendam setelah kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya.
Memiliki kemampuan akademis dan daya bertahan yang kuat, Moon Ji Won tidak gentar menghadapi Cha Se Mi, karakter yang diperankan Miyeon.
Sebagai putri tunggal keluarga Taehan Group, Cha Se Mi dikenal sebagai ratu baru Cheongdam International High School dan terbiasa hidup dengan aturan kelas sosial serta kekuasaan.
Sementara itu, Hyunsuk akan memainkan Seo Yi Jun, putra sulung Cell Holdings yang merupakan perusahaan pesaing Taehan Group.
Ia digambarkan sebagai pewaris chaebol yang memiliki penampilan menarik, kecerdasan, dan sikap lembut, tetapi cenderung memandang hubungan pertemanan maupun cinta berdasarkan kepentingan pribadi. Kehadirannya semakin menarik setelah ia mulai tertarik kepada Moon Ji Won yang berani menentang hierarki sosial.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022