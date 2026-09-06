Bukan Satu, Onew SHINee Siapkan 3 Title Track untuk Single Album Pertama 

onew (x @tang_kira)

JawaPos.com – Onew SHINee akan menyapa penggemar melalui proyek musik terbaru. Penyanyi kelahiran 1989 tersebut telah mengumumkan jadwal perilisan single album pertamanya yang dijadwalkan hadir pada 20 Oktober 2026.

Proyek ini tidak hanya menghadirkan satu lagu utama. Onew akan memperkenalkan tiga title track yang dirilis secara bertahap, memberikan kesempatan bagi penggemar untuk menikmati warna musik berbeda dalam satu rangkaian comeback.

Kabar tersebut diumumkan melalui trailer yang dirilis Onew pada awal September. Proyek ini menjadi lanjutan aktivitas solonya setelah sebelumnya ia merilis mini album kelima bertajuk TOUGH LOVE pada Maret 2026. Dalam album tersebut, Onew juga terlibat dalam penulisan lirik seluruh lagu serta komposisi beberapa track.

Menurut allkpop, Onew akan merilis single album perdana ini pada 20 Oktober dan mengusung strategi promosi dengan tiga lagu utama yang diperkenalkan secara berurutan.

Konsep tersebut membuat comeback kali ini terasa berbeda sekaligus menambah antisipasi penggemar terhadap setiap rilisan yang akan datang.

Onew juga telah aktif menjalani berbagai kegiatan solo. Ia dijadwalkan melanjutkan rangkaian konser solonya 2026 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : Q], yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas musiknya sepanjang tahun ini.

Dengan tiga title track yang disiapkan, single album pertama Onew berpotensi menjadi proyek yang cukup istimewa dalam perjalanan solonya.