Review Elsinore: Andrew Scott Hidupkan Perjuangan Ian Charleson dengan Penuh Emosi 

JawaPos.com – Film Elsinore menghadirkan Andrew Scott dalam salah satu peran paling emosionalnya dengan memerankan aktor Skotlandia Ian Charleson.
Film ini mengangkat perjalanan Charleson ketika mempersiapkan penampilan sebagai Hamlet di panggung National Theatre London dalam kondisi kesehatan yang semakin memburuk.
Kisah tersebut mengambil latar ketika Charleson, yang dikenal lewat film Chariots of Fire, menghadapi tantangan besar dalam kehidupan pribadi sekaligus profesionalnya.
Di tengah perjuangannya melawan AIDS, ia tetap berusaha memberikan penampilan terbaik sebagai Hamlet. Situasi tersebut menjadikan panggung bukan sekadar tempat bekerja, tetapi juga ruang bagi Charleson untuk menegaskan semangat hidupnya.
Andrew Scott menjadi pusat perhatian karena mampu membawa sisi rapuh sekaligus kekuatan karakter Charleson.
Performa tersebut membuat perjalanan sang aktor terasa personal, sementara kisah tentang persahabatan, komunitas, dan keteguhan hati memberikan dimensi emosional yang kuat pada film.
Dalam ulasannya, Variety menyebut Andrew Scott tampil sangat mengharukan sebagai Ian Charleson. Film ini juga dinilai sebagai karya yang mampu menggabungkan unsur biografi dengan pendekatan yang tidak sepenuhnya konvensional, termasuk sentuhan satir dan romantis yang membuat kisah Charleson terasa lebih hidup.
Elsinore disutradarai Simon Stone dengan skenario karya Stephen Beresford. Film ini turut dibintangi Olivia Colman, yang sebelumnya telah beradu akting dengan Scott dalam Fleabag. Proyek tersebut diproduksi oleh StudioCanal bersama LD Entertainment, Lucky Red, dan Magnolia Mae Films.
Film ini juga dijadwalkan menjadi film pembuka London Film Festival 2026, memperkuat posisi Elsinore sebagai salah satu film drama biografi yang menarik perhatian di musim festival tahun ini.
Dengan kisah nyata yang kuat dan penampilan Andrew Scott sebagai pusat cerita, Elsinore menawarkan potret tentang seni, persahabatan, dan keberanian menghadapi keterbatasan hidup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa