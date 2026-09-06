Review Elsinore: Andrew Scott Hidupkan Perjuangan Ian Charleson dengan Penuh Emosi 

courtsy of lff (variety)

JawaPos.com – Film Elsinore menghadirkan Andrew Scott dalam salah satu peran paling emosionalnya dengan memerankan aktor Skotlandia Ian Charleson.

Film ini mengangkat perjalanan Charleson ketika mempersiapkan penampilan sebagai Hamlet di panggung National Theatre London dalam kondisi kesehatan yang semakin memburuk.

Kisah tersebut mengambil latar ketika Charleson, yang dikenal lewat film Chariots of Fire, menghadapi tantangan besar dalam kehidupan pribadi sekaligus profesionalnya.

Di tengah perjuangannya melawan AIDS, ia tetap berusaha memberikan penampilan terbaik sebagai Hamlet. Situasi tersebut menjadikan panggung bukan sekadar tempat bekerja, tetapi juga ruang bagi Charleson untuk menegaskan semangat hidupnya.

Andrew Scott menjadi pusat perhatian karena mampu membawa sisi rapuh sekaligus kekuatan karakter Charleson.

Performa tersebut membuat perjalanan sang aktor terasa personal, sementara kisah tentang persahabatan, komunitas, dan keteguhan hati memberikan dimensi emosional yang kuat pada film.

Dalam ulasannya, Variety menyebut Andrew Scott tampil sangat mengharukan sebagai Ian Charleson. Film ini juga dinilai sebagai karya yang mampu menggabungkan unsur biografi dengan pendekatan yang tidak sepenuhnya konvensional, termasuk sentuhan satir dan romantis yang membuat kisah Charleson terasa lebih hidup.

Elsinore disutradarai Simon Stone dengan skenario karya Stephen Beresford. Film ini turut dibintangi Olivia Colman, yang sebelumnya telah beradu akting dengan Scott dalam Fleabag. Proyek tersebut diproduksi oleh StudioCanal bersama LD Entertainment, Lucky Red, dan Magnolia Mae Films.

Film ini juga dijadwalkan menjadi film pembuka London Film Festival 2026, memperkuat posisi Elsinore sebagai salah satu film drama biografi yang menarik perhatian di musim festival tahun ini.