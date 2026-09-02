Bintangi ‘The Girl with the Different Day and Night’, Ha Dong-joo Kini Berada di Gram Entertainment

Ha dong joo (x @tang_kira)

JawaPos.com – Ha Dong-joo memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya setelah resmi bergabung dengan Gram Entertainment. Agensi tersebut mengumumkan pada 1 September bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang aktor. Kabar tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi dan diberitakan oleh Dispatch.

Gram Entertainment menyambut Ha Dong-joo dengan komitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan kariernya.

“Kami tidak akan menghemat dukungan penuh agar ia dapat tumbuh menjadi aktor yang hebat,” ungkap pihak agensi. Kontrak baru ini diharapkan menjadi pijakan bagi Ha Dong-joo untuk menjalani aktivitas akting secara lebih luas.

Ha Dong-joo memulai debutnya di industri hiburan pada 2020 melalui drama Half of Half. Sejak saat itu, ia secara bertahap membangun pengalaman dengan tampil dalam sejumlah proyek, termasuk drama The Girl with the Different Day and Night dan Cashier, serta film Boss. Berbagai peran tersebut menjadi bekal penting bagi langkahnya sebagai aktor.

Kini, Ha Dong-joo bersiap menjalani aktivitas secara lebih serius bersama agensi barunya. Ia mengungkapkan rasa bahagia sekaligus antusias karena telah menemukan partner yang tepat untuk menemani langkah awalnya sebagai aktor. Baginya, bergabung dengan Gram Entertainment menjadi kesempatan untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan yang dimilikinya.

“Saya ingin menunjukkan berbagai kemungkinan dengan berakting secara tulus di setiap momen,” ujar Ha Dong-joo seperti dikutip Dispatch. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk terus bertumbuh hingga memiliki warna akting yang menjadi ciri khasnya sendiri.

Sementara itu, Gram Entertainment merupakan perusahaan hiburan yang menaungi sejumlah aktor, termasuk Kim Hee-ra, Yoon Na-moo, Kang Hyung-seok, dan Jang Sung-yoon.