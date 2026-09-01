Para Member Stray Terpeleset hingga Jatuh di Atas Panggung Saat Lakukan Konser di Jepang

JawaPos.com – Sejumlah anggota Stray Kids dilaporkan terpeleset dan terjatuh saat konser tur “Run It” di Tokyo, Jepang.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Senin (31/8), Lee Know menjadi salah satu anggota yang mengalami insiden setelah kehilangan keseimbangan saat membawakan lagu “CEREMONY” dan kembali terjatuh ketika tampil dalam “RUN IT”.

Kondisi tersebut membuat para penggemar khawatir terhadap keselamatan dan kondisi fisik para anggota selama pertunjukan.

Insiden serupa juga dilaporkan dialami Changbin dan Felix, sementara Seungmin disebut sempat kehilangan keseimbangan di atas panggung.

Bang Chan turut mengalami cedera ringan pada lengannya yang sempat menyebabkan sedikit pendarahan, tetapi ia memastikan kepada penggemar bahwa kondisinya baik-baik saja.

Setelah konser, Lee Know juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan menyampaikan bahwa kondisinya tidak mengkhawatirkan serta diperkirakan membaik setelah beristirahat.

Rangkaian insiden tersebut diduga berkaitan dengan kondisi permukaan panggung yang licin selama konser berlangsung.

Meskipun para anggota memberikan jaminan mengenai kondisi mereka, para penggemar tetap meminta perhatian lebih terhadap aspek keselamatan dan pencegahan cedera pada pertunjukan berikutnya.