Ruth Sahanaya Rilis EP Merindu, Hadirkan City Pop hingga Nuansa Latin

Jumpa pers perilisan EP Merindu dari penyanyi Ruth Sahanaya. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Setelah kurang lebih delapan tahun tidak merilis album solo, Ruth Sahanaya, penyanyi kenamaan Tanah Air, akhirnya kembali menyapa para penggemar melalui EP terbaru berjudul Merindu. EP ini akan tersedia di seluruh platform musik digital mulai 4 September 2026 mendatang.
Perilisan Merindu menjadi momentum istimewa bagi perempuan yang akrab disapa Uthe. EP ini sekaligus menandai babak baru perjalanan musikal Ruth Sahanaya, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu diva dengan karakter vokal kuat di industri musik Indonesia.
Tak sekadar kembali merilis karya, Ruth Sahanaya mencoba menghadirkan eksplorasi musikal yang berbeda. Lewat Merindu, Uthe keluar dari zona yang selama ini identik dengan lagu-lagu balada emosional dan menghadirkan sejumlah warna musik yang lebih segar.
EP Merindu berisi enam lagu. Dua di antaranya merupakan single yang telah lebih dulu diperkenalkan ke publik, Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi.
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Sementara empat lagu lainnya menjadi materi baru yang untuk pertama kalinya akan diperkenalkan ke publik melalui EP. Keempat lagunya masing-masing berjudul Aku Merindu, Terserah Kamu, Aku Tak Sanggup, dan Pagi.
Lagu Aku Merindu dipilih sebagai lagu utama di EP ini. Judul tersebut sekaligus menjadi benang merah dari keseluruhan proyek terbaru Ruth Sahanaya yang membawa tema perasaan dan kerinduan dalam berbagai warna musikal.
Menariknya, pendengar akan menemukan pendekatan musik yang cukup berbeda dibanding sejumlah karya Ruth sebelumnya. Beberapa lagu dalam Merindu mengusung sentuhan city pop yang lembut dan modern, sementara warna lain hadir melalui irama dansa bernuansa Latin yang lebih catchy.
Eksplorasi tersebut tetap tidak sepenuhnya meninggalkan identitas musikal Ruth Sahanaya. EP ini juga menghadirkan lagu balada, genre yang selama ini begitu lekat dengan perjalanan karier sang diva dan menjadi salah satu kekuatan utamanya di mata para penggemar.
"Saya ingin EP ini menjadi ruang bagi saya untuk bereksplorasi, mencoba warna-warna musik baru yang belum pernah saya jajaki sebelumnya, tapi tetap dengan cerita dan perasaan yang jujur dari saya," ujar Ruth Sahanaya mengenai proses kreatif di balik EP Merindu.
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Jawa Pos
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