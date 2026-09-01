Rupert Grint Kembali Jadi Ron Weasley Setelah 15 Tahun di 'Harry Potter and the Cursed Child' 

Rupert grint (dispatch)

JawaPos.com – Setelah sekitar 15 tahun meninggalkan dunia sihir Hogwarts, Rupert Grint akhirnya kembali sebagai Ron Weasley.

Menurut laporan Dispatch, tim produksi drama panggung Harry Potter and the Cursed Child mengumumkan pada 27 Agustus bahwa Grint akan bergabung dalam pertunjukan tersebut sebagai Ron. Ini menjadi reuni emosional dengan karakter yang telah melekat pada dirinya sejak era film Harry Potter.

Grint terakhir kali memainkan Ron Weasley dalam film Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 yang dirilis pada 2011. Kini, ia kembali mengenakan identitas karakter tersebut dalam versi yang jauh lebih dewasa.

Bukan lagi siswa Hogwarts yang ikut berpetualang bersama Harry dan Hermione, Ron kali ini digambarkan sebagai pria paruh baya yang telah membangun keluarga bersama Hermione Granger.

Harry Potter and the Cursed Child merupakan kelanjutan kisah dunia Harry Potter yang pertama kali dipentaskan di West End London pada 2016.

Kesuksesan pertunjukan tersebut membuatnya kemudian hadir di berbagai negara, termasuk Broadway di Amerika Serikat. Ceritanya mengambil latar 19 tahun setelah peristiwa Harry Potter and the Deathly Hallows dan berfokus pada generasi baru keluarga penyihir.

Cerita mengikuti Albus Severus Potter, putra Harry Potter, saat menjalani kehidupan sebagai murid Hogwarts. Di tengah bayang-bayang nama besar ayahnya, Albus menghadapi perjalanan dan konflik yang berbeda dari generasi sebelumnya.

Sementara itu, Harry, Ron, dan Hermione kini telah menjadi orang tua yang harus menyaksikan anak-anak mereka memulai petualangan di sekolah sihir yang dahulu menjadi bagian penting dalam hidup mereka.

Kembalinya Rupert Grint tentu menjadi salah satu daya tarik terbesar produksi terbaru ini. Selama bertahun-tahun, sosok Ron Weasley identik dengan wajah Grint yang memerankannya sejak film pertama.

Kini, penonton berkesempatan melihat bagaimana sang aktor menghidupkan kembali Ron dalam fase kehidupan yang berbeda, lengkap dengan peran barunya sebagai kepala keluarga.

Menurut laporan Dispatch, Rupert Grint dijadwalkan mulai tampil di atas panggung pada 2 Februari 2027. Kembalinya Grint sebagai Ron Weasley bukan hanya menghadirkan nostalgia bagi penggemar lama, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali karakter ikonik tersebut dari sudut pandang yang lebih matang.